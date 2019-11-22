Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
22 ноября 2019 11:53
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Большинство финансовых аналитиков предсказывают небольшое ослабление рубля к концу года, сообщает РБК в пятницу, 22 ноября.
Эксперты считают, что к Новому году курс рубля ослабнет до 64–65 рублей за доллар. Практически все аналитики по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
На том же уровне находятся и ожидания экономистов, опрошенных Bloomberg: согласно консенсус-прогнозу, курс доллара составит 64,18 рубля.
Отмечается, что факторов в пользу укрепления российской валюты нет, хотя и шоковых событий не предвидится, пишут "Известия".
Весь последний месяц курс доллара колебался в узком диапазоне от 63,5 до 64,4 рубля. На 19:00 мск 21 ноября биржевой курс составлял 63,7 рубля за доллар. Вмененная волатильность национальной валюты (ожидания инвесторов по амплитуде колебаний курса), по данным терминала Bloomberg, в последние недели опустилась до минимума с докризисного 2014 года.
Единственным экспертом, чей базовый сценарий на конец года выбивается из диапазона 64–65 рублей за доллар, оказался Сбербанк. Однако аналитики допускают сохранение курса около 64 рублей.
Фото pixabay.com
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