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Эксперты ожидают рост ВВП в России

18 января 2020 10:14
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Эксперты ожидают рост ВВП в России
Они предполагают, что новое правительство России сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики.

Международное рейтинговое агентство СТЭНДАРТ&ПУРС ожидает повышения темпов роста ВВП в России по итогам 2020 года до 1,8%. Кроме того эксперты предполагают, что новое правительство России сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Эксперты также отметили прогресс России в проведении «взвешенной и надежной макроэкономической политики, которую можно считать одной из наиболее сильных среди стран с развивающейся экономикой». Добавлю, рейтинговое агенство сохранило суверенный рейтинг России на уровне триппл Би, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com

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