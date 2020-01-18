Эксперты ожидают рост ВВП в России
18 января 2020 10:14
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Международное рейтинговое агентство СТЭНДАРТ&ПУРС ожидает повышения темпов роста ВВП в России по итогам 2020 года до 1,8%. Кроме того эксперты предполагают, что новое правительство России сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Эксперты также отметили прогресс России в проведении «взвешенной и надежной макроэкономической политики, которую можно считать одной из наиболее сильных среди стран с развивающейся экономикой». Добавлю, рейтинговое агенство сохранило суверенный рейтинг России на уровне триппл Би, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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