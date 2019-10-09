Эксперты объяснили, как перерасчет зарплат отразится на россиянах
9 октября 2019 13:56
1485
С 1 октября в России произошли изменения в различных сферах, затронули они и зарплаты. Эксперты рассказали, кому теперь будут платить больше, кому – меньше, а кого и вовсе ждет увольнение.
К примеру, с 1 октября московским работодателям, которые будут платить своим сотрудникам меньше 20 тысяч, грозит штраф. Дело в том, что в Москве в этом месяце вырос МРОТ. Тенденция к повышению минимальной оплаты труда наметилась и в других регионах РФ. К тому же компании активно переходят на новую систему начисления авансов.
Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев рассказал, что дальнейшее увеличении минималки будет влиять на работодателей внебюджетной сферы. Некоторые предприниматели не смогут существенно увеличить свои расходы на зарплаты и будут вынуждены сокращать персонал или же работать всерую. Так, вместо повышения зарплат ряд сотрудников рискует остаться без работы.
Главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков пояснил, что до сих пор не понятно, носят «новые правила» обязательный характер или рекомендательный. При переходе на другую схему расчета первая часть заплаты (аванс) станет больше основной части, так как рассчитываться будет по фактическим результатам труда, а НДФЛ и другие удержания будут производиться со второй части зарплаты. При этом итоговый размер выплат не изменится, пишет Life.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, ФНС зафиксировала высокий уровень серых зарплат. В налоговой отметили, что такие отчисления требуют повышенного внимания со стороны правительства.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
358
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
438
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
366
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
551
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
587
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
766
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
850
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1367
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
981
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1231
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1409
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
861
Мероприятия
В Центральной библиотеке Сызрани открылась Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм и гобелен»