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Эксперты объяснили, как перерасчет зарплат отразится на россиянах

9 октября 2019 13:56
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Эксперты объяснили, как перерасчет зарплат отразится на россиянах
Россиянам рассказали, как изменятся их зарплаты с 1 октября.

С 1 октября в России произошли изменения в различных сферах, затронули они и зарплаты. Эксперты рассказали, кому теперь будут платить больше, кому – меньше, а кого и вовсе ждет увольнение.
К примеру, с 1 октября московским работодателям, которые будут платить своим сотрудникам меньше 20 тысяч, грозит штраф. Дело в том, что в Москве в этом месяце вырос МРОТ. Тенденция к повышению минимальной оплаты труда наметилась и в других регионах РФ. К тому же компании активно переходят на новую систему начисления авансов.
Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев рассказал, что дальнейшее увеличении минималки будет влиять на работодателей внебюджетной сферы. Некоторые предприниматели не смогут существенно увеличить свои расходы на зарплаты и будут вынуждены сокращать персонал или же работать всерую. Так, вместо повышения зарплат ряд сотрудников рискует остаться без работы.
Главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков пояснил, что до сих пор не понятно, носят «новые правила» обязательный характер или рекомендательный. При переходе на другую схему расчета первая часть заплаты (аванс) станет больше основной части, так как рассчитываться будет по фактическим результатам труда, а НДФЛ и другие удержания будут производиться со второй части зарплаты. При этом итоговый размер выплат не изменится, пишет Life.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, ФНС зафиксировала высокий уровень серых зарплат. В налоговой отметили, что такие отчисления требуют повышенного внимания со стороны правительства.


Фото pixabay.com
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