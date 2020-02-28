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Новости /  В стране  

Эксперты назвали лидирующие по продажам алкоголя регионы России

28 февраля 2020 11:00
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Эксперты назвали лидирующие по продажам алкоголя регионы России
Это не Самарская область.

Сахалинская область по итогам прошлого года заняла первое место среди российских регионов по уровню легальных продаж алкоголя. Там было продано 11 л спирта на душу населения. Такие данные приводит Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

На втором месте — Республика Коми (10,6 л), на третьем — Магаданская область (10,5 л). В первую пятерку вошли также Удмуртия (9,9 л) и Московская область (9,7 л), передает RT.

Меньше всего абсолютного алкоголя на душу населения было продано в Чечне (0,09 л).

Также низкие продажи алкоголя на душу населения зафиксированы в других северокавказских республиках: в Ингушетии (0,1 л), Северной Осетии (0,5 л), Дагестане (0,7 л) и Кабардино-Балкарии (0,8 л).

Как пояснил директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, для расчетов были использованы данные о легальных розничных продажах алкоголя из единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и численность постоянного населения во всех регионах страны по данным Росстата.

Ранее, 27 февраля, стало известно, что российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами, пишут "Известия"
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Комментарии



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