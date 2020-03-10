Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
10 марта 2020 10:04
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Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
Ранее цены на нефть резко упали из-за того что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Вслед за нефтяными котировками также упал курс рубля на рынке Forex. Однако главными для российской валюты считаются торги на Московской бирже: там проходят основные сделки и именно на них ориентируется Центробанк. Торги на Мосбирже откроются сегодня в 10:00. Московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
Так, граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951, евро — с 79,625 до 87,3131 рубля, пишут РИА Новости.
Специалист называет отсутствие соглашения с ОПЕК основным фактором, который привел к сложившейся ситуации.
«Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», — отмечает Юденков.
По его мнению, падение курса рубля отразится на жизни россиян.
«Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Второе — цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьезным испытанием», — считает эксперт.
При этом Юденков подчеркивает, что радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается.
Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти.
Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
В результате страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. При этом накануне, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило котировки. Вслед за этим также упал курс рубля.
Фото: Pixabay.com
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