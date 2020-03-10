Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре моют вагоны метро
В Самаре в рамках месячника моют вагоны метро
В Самаре отметят присоединение Крыма к России
В Самаре отметят присоединение Крыма к России
В Самаре генеральная уборка дома стала доступнее на 16% за год
В Самаре генеральная уборка дома стала доступнее на 16% за год
В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана
Самарская область активно участвует в конкурсе АгроНТИ
Самарская область активно участвует в конкурсе АгроНТИ
В с. Екатериновка Безенчукского района утонул рыбак
В с. Екатериновка Безенчукского района утонул рыбак
В Куйбышевском районе хотят построить детский сад с комбинированными группами и яслями
В Куйбышевском районе хотят построить детский сад с комбинированными группами и яслями
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
сегодня  Вторник, 10 марта, 11:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/03:
USD 67.52
67.52
EUR 75.84
75.84
Новости /  В стране  

Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

10 марта 2020 10:04
88
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
Ранее цены на нефть резко упали из-за того что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Вслед за нефтяными котировками также упал курс рубля на рынке Forex. Однако главными для российской валюты считаются торги на Московской бирже: там проходят основные сделки и именно на них ориентируется Центробанк. Торги на Мосбирже откроются сегодня в 10:00. Московская биржа установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
Так, граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951, евро — с 79,625 до 87,3131 рубля, пишут РИА Новости.

Специалист называет отсутствие соглашения с ОПЕК основным фактором, который привел к сложившейся ситуации.

«Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», — отмечает Юденков.
По его мнению, падение курса рубля отразится на жизни россиян.

«Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Второе — цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьезным испытанием», — считает эксперт.

При этом Юденков подчеркивает, что радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается.

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти.
Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.

В результате страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. При этом накануне, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило котировки. Вслед за этим также упал курс рубля.

Фото: Pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
8 марта 2020  12:38
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
 Видео глава региона разместил в своем инстаграме.
Социум
846
7 марта 2020  09:53
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Военные ЦВО необычно поздравили женщин с 8 Марта
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова.
Социум
486
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
832
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
1117
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
3128
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1428
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
835
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
552
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
862
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
881
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1493
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1988
Весь список

Мероприятия
В Самаре отметят присоединение Крыма к России
В Самаре выступит академический ансамбль танца «Алан» из Владикавказа
В Самаре состоялась церемония открытия и старт лыжной гонки на призы газеты "Волжская коммуна"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные