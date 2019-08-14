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Экономисты: Россия потеряла из-за санкций 800 миллиардов

14 августа 2019 13:27
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Экономисты: Россия потеряла из-за санкций 800 миллиардов
Санкции нанесли российской экономике существенный вред, но рецессия была неизбежна в любом случае.

Рецессия была неизбежным сценарием для российской экономики после 2014 года. На это повлияли западные санкции, но они были не главными катализаторами спада. К такому выводу пришли экономисты, которые готовили доклад для Института переходных экономик Банка Финляндии.
Отмечается, что в 2014-2015 годах санкции замедлили экономику России на 1,2 п.п. Так, потери экономики от санкций оцениваются в более чем 800 млрд рублей. Но замедление экономики началось примерно за год до введения таких мер и объясняется главным образом структурными проблемами – избыточным регулированием, слабой бизнес средой, негативными демографическими трендами.

Эксперты пояснили, что если учитывать, что ВВП России в 2014 году вырос на 0,7 %, а в 2015 году упал на 2,3 %, то можно сделать вывод, что российская экономика ушла бы в рецессию даже без санкций. Если бы страны не вводили санкции против РФ, то ситуация развивалась бы по следующему сценарию: в 2014 году рост ВВП мог бы составить 1,2 %, а в 2015 году спад – 1,6 %.

Санкции же оказали негативный эффект на потребительский спрос и инвестиции, зарплату, инфляцию и денежную базу ЦБ, уверены специалисты. Заметнее всего отрицательный эффект проявился на ключевой ставке, импорте и курсе рубля.
Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов пояснил, что сами по себе санкции отняли от ВВП очень мало, здесь их эффект оценить трудно. Что касается потерь, то все они последовали от значительного ухода бюджетной политики в сторону консерватизма, пишет РБК.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, эксперты перечислили ситуации, которые приведут к обвалу рубля. Это американские санкции, снижение цен на нефть и снижение ключевой ставки ЦБ.


Фото: pixabay.com
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