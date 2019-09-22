Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 подарили квартиры
22 сентября 2019 10:29
87
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний", сообщает РИА "Новости".
— Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему, — сказал Куйвашев.
По его словам, для большинства членов экипажа это первое жильё.
Также стало известно, что второй пилот A321 Георгий Мурзин, после аварийной посадки госпитализированный с ушибами груди, всё ещё продолжает лечение.
— Ещё на больничном, — рассказал ТАСС Мурзин.
Напомним, 15 августа авиалайнер А321 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку прямо на кукурузное поле. У самолёта отказали сразу два двигателя из-за попадания в них чаек. Выжили все 226 пассажиров и семь членов экипажа, находившиеся на борту. Пилотам присвоили звание Героя России. Дамира Юсупова и Георгия Мурзина предложили также взять в космонавты, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
359
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
319
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
539
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
337
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
845
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
392
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1069
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
743
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
984
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1161
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
576
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2431
Мероприятия