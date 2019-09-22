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Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 подарили квартиры

22 сентября 2019 10:29
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Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 подарили квартиры
Губернатор Свердловской области также отметил, что для большинства из них это первое жильё.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний", сообщает РИА "Новости".
— Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему, — сказал Куйвашев.

По его словам, для большинства членов экипажа это первое жильё.

Также стало известно, что второй пилот A321 Георгий Мурзин, после аварийной посадки госпитализированный с ушибами груди, всё ещё продолжает лечение.

— Ещё на больничном, — рассказал ТАСС Мурзин.

Напомним, 15 августа авиалайнер А321 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку прямо на кукурузное поле. У самолёта отказали сразу два двигателя из-за попадания в них чаек. Выжили все 226 пассажиров и семь членов экипажа, находившиеся на борту. Пилотам присвоили звание Героя России. Дамира Юсупова и Георгия Мурзина предложили также взять в космонавты, пишет Лайф.


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