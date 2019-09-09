Единая база о россиянах может заработать с 2025 года
9 сентября 2019 13:29
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Единая база данных о россиянах может начать функционировать в стране с 2025 года. Соответствующий правительственный законопроект комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрит 9 сентября.
Согласно документу, в единую базу будет собрана информация из разрозненных пока реестров МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, ФОМС, Пенсионного фонда и других государственных структур. Отвечать за наполнение и корректность базы будет Федеральная налоговая служба.
Отмечается, что пользоваться данной базой смогут органы власти всех уровней, а также избиркомы. Доступ будут иметь и многофункциональные центры, россияне же смогут просматривать информацию о себе через портал госуслуг, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, правительство предложило создать единую базу о населении. Планируется, что в ней будут храниться данные о ФИО, реквизиты записей актов гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и другие.
Фото pixabay.com
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