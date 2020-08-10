Детского писателя Владислава Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге

Ранее его выписали из больницы, не долечив. Об этом сообщила его невестка.
Детского писателя Владислава Крапивина вновь увезли в больницу, сообщают в СМИ. По словам невестки, состояние ее родственника тяжелое и, скорее всего, ему потребуется операция.
Ранее она рассказала в соцсетях, что писателя выписали из больницы еще в худшем состоянии, чем он поступил туда. По ее словам, Владислав Крапивин испытывал сильные боли и у него образовались несколько гематом и шишек на теле, пишет ФедералПресс
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Напомним, Владислава Крапивина увезли в больницу в середине июля, у него подозревали инсульт. Также у писателя взяли пробы на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат. После публикации информации в Сети о состоянии Владислава Крапивина, Минздраве региона пообещали помочь с его лечением.
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