Депутат Госдумы предложил конфисковать имущество у незаконно пересекших границу
27 июня 2019 10:05
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Депутаты Госдумы предложили конфисковать имущество у тех граждан, которые незаконно пересекли границу. Как передает РИА Новости, автором инициативы стал депутат от партии ЛДПР Александр Шерин.
Уточняется, что в ближайшее время инициатива будет внесена на рассмотрение нижней палаты парламента. Поправки предлагается внести в статьи о "Незаконном пересечении государственной границы России" и "Конфискации имущества".
Таким образом, законопроект предусматривает возвращение в уголовное законодательство института конфискации имущества.
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