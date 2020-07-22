Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
22 июля 2020 13:32
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Он отмечает, что в крае есть куча задач, над которыми необходимо работать.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это. На своей странице в Instagram он выложил видеозапись, в которой гуляет по Хабаровску.
В ролике он говорит, что десять дней без руководителя — это крайний срок для региона. Дегтярев отмечает, что в крае есть куча задач, над которыми необходимо работать, сообщает Газета.ру.
«Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем», — произнес он.
В заключении он также добавил, что результаты этой работы продемонстрирует 2021 год.
Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это. На своей странице в Instagram он выложил видеозапись, в которой гуляет по Хабаровску.
В ролике он говорит, что десять дней без руководителя — это крайний срок для региона. Дегтярев отмечает, что в крае есть куча задач, над которыми необходимо работать, сообщает Газета.ру.
«Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем», — произнес он.
В заключении он также добавил, что результаты этой работы продемонстрирует 2021 год.
Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала.
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