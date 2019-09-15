Cамый опытный из нынешних космонавтов Фёдор Юрчихин покинул отряд
15 сентября 2019 09:45
83
Информацию РИА Новости подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. По его словам, решение приняла главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов и оно окончательное.
Ранее сам Юрчихин рассказал, что имеются вопросы к его здоровью. В то же время он ответил, что хотел бы совершить короткий по длительности и интересный по задачам полет. К примеру, облететь Луну.
За плечами у Юрчихина пять космических полетов – четыре на кораблях "Союз" и один на американском шаттле "Атлантис". Суммарная продолжительность его полетов составила 672 суток 21 час. За это время он совершил девять выходов в открытый космос общей протяженностью почти 60 часов. Он – 98 космонавт России и 423 космонавт мира.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
442
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
278
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
791
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
330
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
587
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
444
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
454
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
689
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
910
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1096
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
537
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2326
Мероприятия