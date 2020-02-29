Что изменится в жизни россиян с марта?
29 февраля 2020 10:00
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В частности, изменения коснутся законодательства в фармацевтической области, в сферах трудовых отношений, безопасности и транспорта. Будут введены в действие новые требования по маркировке товаров и информированию владельцев банковских карт и электронных кошельков, сообщает АиФ.
Незарегистрированные лекарства разрешат ввозить в РФ
С 1 марта начнет действовать приказ Минздрава, который устанавливает перечень заболеваний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, ввоз которых разрешен в РФ.
Речь идет о лекарствах, которые будут ввозиться для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов в том случае, если зарегистрированные в России препараты им не помогают или не подходят. Врачебная комиссия должна признать незарегистрированный препарат жизненно необходимым для пациента. Поправка позволит избежать прецедентов, когда родители заказывают за рубежом не зарегистрированное в РФ лекарство для ребенка и на них возбуждают уголовное дело.
К разрешенным в особых случаях лекарствам отнесены диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал. Их смогут получить в частном порядке пациенты с эпилепсией, эпилептическим статусом, а также получающие паллиативную помощь. Приказ Минздрава будет действовать до 31 декабря 2023 года.
В договоре с адвокатом можно будет прописать «гонорар успеха»
С 1 марта 2020 года вступят в силу поправки в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Одно из нововведений — это возможность включения в соглашения об оказании юридической помощи «гонорара успеха». Это условие, согласно которому размер вознаграждения адвоката ставится в зависимость от результата юридической помощи. Таким образом, адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату. Она может быть фиксированной или составлять процент от присужденной суммы.
Подобный механизм действовал в России в дореволюционный период, сейчас он работает во многих государствах. По мнению законодателей, «гонорар успеха» позволит получать квалифицированную юридическую помощь тем гражданам, кто ограничен в средствах на момент заключения соглашения. Новый механизм будет применяться в отношении гражданско-правовых споров, при оказании помощи по административным и уголовным делам пункт о «гонораре успеха» включать будет нельзя.
Помимо этого, в федеральный закон были внесены другие изменения. В частности, появилась возможность приостановить статус адвоката по личным обстоятельствам на основании заявления. Кроме того, с 5 до 3 лет снижен минимальный стаж адвокатской деятельности, который требуется для учреждения адвокатского кабинета, коллегии адвокатов и адвокатского бюро.
Раритетным автомобилям разрешат ездить без допразрешений
С 1 марта 2020 года начнет действовать специальный ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств. Он распространяется на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, а также на грузовые машины, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет.
Если у таких автомобилей сохранены оригинальный двигатель, кузов и рама (при наличии) или они отреставрированы до оригинального состояния, владельцу выдадут документ, подтверждающий оригинальность раритетного автомобиля. Ему будет присвоен статус «классического автомобиля». В этом случае владельцам не нужно будет оформлять свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), экспертное подтверждение оригинальности автомобиля позволит ему быть полноправным участником дорожного движения.
Проводить специальную экспертизу автомобилей станут аккредитованные эксперты. Они будут проверять общее техническое состояние машины, двигатель, узлы, шасси, а также внешнее состояние и интерьер. Авто может быть признано классическим, если автомобиль наберет меньше 100 штрафных баллов (выдаются за отклонение от заводского выпуска).
В магазинах будет продаваться только обувь с маркировкой
С 1 марта участники оборота обувных товаров должны начать вносить в информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, сведения о маркировке обуви, а также о вводе обувных товаров в оборот, их обороте и выводе из оборота. Продажа, перевозка и хранение немаркированной обуви с этого дня будут запрещены, следует из постановления правительства. Нововведение должно помочь снизить объем контрафактной обуви в стране.
Производители обуви должны будут наносить маркировку — уникальный цифровой код — на каждую пару, которую выпускают. Наносить код нужно будет до отгрузки с места производства на сам товар, потребительскую упаковку или на товарный ярлык.
Если обувь ввозится из-за границы, импортеры также должны будут с 1 марта промаркировать товар. Если обувь ввозится с территории государства-члена ЕАЭС, штрих-код должен быть указан до пересечения российской границы, если с территории других стран, то до выпуска таможенными органами.
Все остатки обуви, которые находятся в магазине или на складе и введены в оборот, но не реализованы к 1 марта, тоже должны быть промаркированы. Сделать это нужно к 1 мая. Выставлять на продажу обувь без кода нельзя. Исключение составляют организации, которые купили обувь только для собственных нужд и хранят ее на складе: им товар можно не маркировать.
Работники транспортной безопасности смогут использовать электрошокеры
2 марта начнут действовать поправки в ст. 12.3 ФЗ «О транспортной безопасности». Теперь работники транспортной безопасности смогут приобретать, хранить, а также использовать электрошоковые устройства и искровые разрядники для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
Ранее закон разрешал этим сотрудникам применять только специальные средства, среди которых — наручники, резиновые палки, защитные шлемы и жилеты, а также служебное огнестрельное оружие (в отдельных случаях — боевое ручное стрелковое оружие).
Перед применением электрошокеров или искровых разрядников работники транспортной безопасности должны будут предупредить нарушителей о намерении использовать эти средства. В исключительных случаях, если промедление может повлечь тяжелые последствия, сотрудники могут действовать без предупреждения.
Закон запрещает применять электрошоковые устройства и искровые разрядники в отношении женщин с видимыми признаками беременности, малолетних, а также лиц с явными признаками инвалидности. Исключение составляют случаи, когда эти люди оказывают вооруженное сопротивление, совершают нападение, угрожающее жизни или здоровью самих работников подразделений транспортной безопасности или других людей.
Владельцев банковских карт начнут уведомлять об их блокировке
С 28 марта операторы по переводу денежных средств должны будут информировать клиента о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа (банковской карты или электронного кошелька) по инициативе оператора. Изменения были внесены в ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе».
Законом установлены правила, по которым могут блокироваться сомнительные переводы и платежи. Граждане часто жаловались на то, что средства на их личных счетах блокировали без предупреждения. Теперь банки будут сообщать клиентам о блокировке в тот же день посредством СМС-сообщения или звонка. Также они должны будут проинформировать о причине такого решения.
Самозанятые получат новые льготы
Речь идет о том, что на этих граждан будут распространяться льготы МСП при участии в системе госзакупок: обязательная квота закупок, сокращенный срок оплаты, участие в программах партнерства и развития.
С идеей введения этих преференций для самозанятых в июле 2019 года выступило Министерство финансов. В ведомстве заявили, что этот шаг позволит самозанятым вести свою деятельность в благоприятных условиях, способствующих цели реализации нацпроекта по поддержке МСП.
Льготы для самозанятых при участии в системе госзакупок будут действовать до 31 декабря 2028 года — до завершения «эксперимента» с особым налоговым режимом для самозанятых. В 2020 году он проводится в Москве, Санкт-Петербурге и еще в 21 субъекте РФ.
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