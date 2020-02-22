Число больных новым коронавирусом в Китае сейчас составляет более 76300 человек
22 февраля 2020 09:34
191
Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В больницах страны проходят курс лечения свыше 53 тысяч зараженных, состояние около 11,5 тысяч из них оценивается как тяжелое.
В то же время, более 20,5 тысяч человек выздоровели и выписаны из медучреждений. Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом зарегистрирован в Италии. Ранее во Франции от этого заболевания скончался 80-летний китайский турист. В целом, число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, достигло 1200 человек. Случаи заражения за пределами КНР были зафиксированы в 26 странах, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
376
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
811
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2771
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1151
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2261
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1709
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
259
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
499
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
572
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1292
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1800
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1824
Мероприятия