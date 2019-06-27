Бывший прокурор Самары будет руководить Ингушетией
27 июня 2019 10:00
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24 июня 2019 года о своей отставке объявил президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Замена ему нашлась быстро — 60-летний экс-прокурор Республики Махмуд-Али Калиматов, карьера которого началась в Самаре, пишет «СО» ОНЛАЙН.
Калиматов родился 9 апреля 1959 года в поселке Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР. После службы в армии закончил юрфак Куйбышевского государственного университета, поступил на службу в Кировскую районную прокуратуру Самарской области, которую вскоре возглавил. Более пяти лет Калиматов руководил прокуратурой Самары. В 2003 году был назначен первым заместителем прокурора Самарской области. В 2004–2007 годы возглавлял прокуратуру Республики Ингушетия, затем вновь вернулся в Самарскую область, где руководил контрольным департаментом областного правительства, был советником губернатора Николая Меркушкина. С декабря 2015 года — руководитель управления Росприроднадзора по Самарской области.
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