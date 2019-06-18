Бывший полпред ПФО Михаил Бабич нашел работу в Москве
18 июня 2019 10:28
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Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Прежде, с декабря 2011-го по август 2018 года, г-н Бабич занимал должность полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. После этого он получил пост посла России в Белоруссии, но уже в конце апреля 2019 года покинул Минск. В СМИ утверждали, что президента соседней страны Александра Лукашенко «не устраивала слишком активная деятельность» Михаила Бабича как посла.
Новый зам министра Максима Орешкина занял место Сергея Горькова, который в апреле возглавил «Росгеологии». На основании этого, а также ссылаясь на собственные источники, федеральные СМИ предположили, что в министерстве Михаил Бабич будет курировать темы СНГ (в том числе и Белоруссии), пишет СО ОНЛАЙН.
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