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Новости /  В стране  

Более 180 россиян скончались в 2019 году на курортах Турции

7 февраля 2020 12:58
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Более 180 россиян скончались в 2019 году на курортах Турции
Турпоток из России в Турцию продолжает расти.

Более 150 граждан России погибли в 2018 году на средиземноморских курортах Турции и еще 31 — в стамбульском консульском округе, заявил в опубликованном в пятницу, 7 февраля, интервью «РИА Новости» посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, турпоток из России в Турцию продолжает расти — в 2018 году число российских туристов в стране составило 6 млн человек, а в 2019-м превысило 7 млн человек.

«Однако, говоря о рекордах, следует вспомнить и о более печальных вещах. Как это ни грустно констатировать, но за прошедший туристический сезон на средиземноморских курортах Турции погибли 154 наших гражданина, в стамбульском консульском округе — еще 31 человек, выполнены 68 санитарно-медицинских эвакуаций», — рассказал посол, отметив, что по сравнению с 2018 годом погибших в Турции меньше, однако «цифры весьма и весьма неприятные».

Ерхов рассказал, что в прошлом году не зафиксировано массовых случаев обращений граждан с жалобами на рото- и энтеровирусные инфекции, хотя жалобы на качество питания и отдельные случаи отравления были. Также не было замечено крупных ДТП с туристическими автобусами, но при этом значительно возросло количество смертей в результате утопления, особенно это касается детей.

«Но основная масса летальных исходов все-таки была спровоцирована обострением хронических заболеваний — сердечно-сосудистые, инфаркт, инсульт, цирроз и так далее», — заключил Ерхов.

В последнее время всё чаще стали появляться сообщения о несчастных случаях с россиянами в Турции, пишут "Известия".
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