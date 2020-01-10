Банк России впервые в новом году обновил официальные курсы валют
10 января 2020 09:07
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Как следует из данных ЦБ, в пятницу, 10 января, официальный курс евро к рублю опустится на 1 руб 32 коп – до 68 руб 5 коп, а курс доллара станет меньше на 67 копеек – до 61 руб 23 коп.
Курсы валют меняются на фоне резких колебаний цены на нефть из-за событий на Ближнем Востоке. Накануне, 8 января, впервые за полгода Brent стоила больше $70, передает Радио Маяк.
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