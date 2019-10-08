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Анастсию Заворотнюк выписали из больницы

8 октября 2019 13:59
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Анастсию Заворотнюк выписали из больницы
Ее состояние оценивают как тяжелое.

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Заворотнюк вывезли из Европейского медицинского центра, где она находилась последний месяц. Ей закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечение в стационаре.

Отмечается, что актриса продолжит лечение в другом месте, о чем ее родственники сообщили врачам клиники. Сейчас состояние Заворотнюк оценивается как тяжелое.

Ранее, 6 октября, в СМИ и соцсетях появилась информация о смерти артистки. Об этом якобы заявил один из сотрудников больницы, где находилась Заворотнюк. Позже это сообщение опроверг представитель актрисы Стас Христов, пишет Лента.

В конце сентября стало известно, что опухоль Заворотнюк неоперабельна и состояние артистки врачи поддерживают только при помощи медикаментов. Также одна из пациенток клиники, где лечилась актриса, рассказала, что Заворотнюк частично парализовало. Официального подтверждения этой информации нет.

48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября стало известно, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.
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