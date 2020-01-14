Алексей Кудрин: ущерб от коррупции в России можно измерять триллионами

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Кабинет председателя Счетной палаты РФ после новогодних праздников выглядит как после военного совета: маркерная доска завешана разноцветными стикерами с поручениями и планами. Самый яркий в центре – "уволить всех, кто не перешел на электронный документооборот". Какие еще изменения ждут Счетную палату, сколько денег воруют из бюджета, и что мешает российской экономике совершить прорыв, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Алексей Кудрин. Беседовали Мила Кузьмич и Диляра Солнцева.

– Алексей Леонидович, добрый день. Счетная палата празднует 25-летний юбилей, за эти годы она очень изменилась, вы получили дополнительные полномочия. Как планируете развиваться дальше, на чем сосредоточитесь?

– Сейчас наша основная работа – это анализ реальной ситуации и в бюджетной сфере, и в экономике в целом, ведь прогноз развития закладывается в основу бюджета. И мы будем переходить к выявлению системных проблем, будем увеличивать долю так называемого стратегического аудита.

Мы поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой.

Это не значит, что мы отойдем от поиска и анализа финансовых нарушений. Надеюсь, даже расширим это направление за счет применения цифровых методов анализа. Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но около трети из них – нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями.

– То есть две трети нарушений несущественны и по большей части исправлены в ходе аудита. А сколько реально воруют из бюджета?

– По уголовным делам – это от силы до 2-3 миллиарда рублей в год, как правило, даже меньше.

– Вы хотите больше влиять на ситуацию. Но разве сейчас к Счетной палате не прислушиваются?

– Вчера мы опубликовали отчеты по ходу реализации нацпроектов. В конце декабря наши выводы и рекомендации я докладывал президенту. Но уже в ходе проверок еще в сентябре мы обсуждали их с министерствами, и они на 99% признали, что согласны с этими выводами.

По итогам Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, который прошел 25 декабря, вышли поручения президента: улучшить работу федеральных министерств с регионами по нацпроектам, обеспечить своевременность финансирования, не доводить до ситуации, когда большие деньги приходится пускать в дело в последний момент. Он также поручил к 20 февраля проработать предложения Счетной палаты по детализации целей в нацпроектах и включению целевых показателей в планы работы ведомств. Сейчас части показателей в планах работы просто нет.

Что касается системы управления нацпроектами, я считаю, она очень забюрократизирована. Смотрите, мероприятия и деньги нацпроектов погружены в госпрограммы, у которых есть еще и другие задачи и цели. Получается, что у министерства или вице-премьера, который отвечает за госпрограммы, больше задач, чем только по нацпроектам. Фокус размывается.

Мы предложили все-таки вернуться к вопросу управления нацпроектами, потому что проекты должны быть прорывного характера. А в существующем виде нацпроекты дадут только локальный эффект. Это важно, но не обеспечивает прорыв.

Если взять здравоохранение: процесс идет, но сможем ли мы добиться принципиального повышения качества медицины за счет этого нацпроекта? На всю систему здравоохранения в России будет потрачено примерно 26 триллионов рублей за шесть лет. На нацпроект – 1,5 триллиона рублей, это примерно 6% общих расходов. То есть эти 6% должны преобразовать качество всех медицинских услуг в стране. Причем на две трети это меры, которые уже были в предыдущих программах, их теперь переписали и погрузили в нацпроект.