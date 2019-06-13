Введение 4-дневной рабочей недели поддерживает половина россиян
13 июня 2019 11:18
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На конференции Международной организации труда (МОТ) премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ввести 4-дневную рабочую неделю, чтобы справиться с усталостью и профессиональным выгоранием сотрудников. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, найдет ли данная инициатива поддержку у трудящихся. В социологическом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Практически каждый второй опрошенный (49%) инициативу премьера поддерживает. 31% против сокращения рабочей недели. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом.
По данным Superjob женщины поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели активнее мужчин: 53 и 46% соответственно. Чем выше заработная плата, тем меньше сторонников сокращения рабочей недели: 51% среди россиян с зарплатой до 30000 руб. и 39% среди респондентов с доходом от 80000 руб. Чаще всего в поддержку инициативы Дмитрия Медведева выступали опрошенные в возрасте 25—34 лет (55%).
Инициатива сокращения продолжительности рабочей недели не нова. К примеру, год назад 76% россиян, работающих полный день по графику 5-дневной рабочей недели, утверждали, что сумеют выполнять свой стандартный недельный объем работы за 4 дня.
Фото pixabay.com
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