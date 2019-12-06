Врач посоветовал мужчинам сбривать усы и бороду в сезон эпидемии ОРВИ
6 декабря 2019 12:51
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Там могут размножаться бактерии.
Мужчины, которые носят бороду и усы, должны тщательнее ухаживать за ними в сезон ОРВИ или вовсе сбривать, заявил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
По словам специалиста, влажность и тепло волосяного покрова создают благоприятную среду для размножения бактерий и выступают своеобразным «инкубатором». Из-за этого возникает риск повторного заражения, если человек уже заболел или пошел на поправку.
«Если человек сам заболел, то остатки мокроты, выделяемые при чихании, успешно оседают в растительности вокруг рта, создавая опасность повторного заражения. Таким образом, любители бороды сами попадают в зону риска для заражения ОРВИ или гриппом, а также представляют опасность для окружающих», — приводит слова специалиста агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 6 декабря.
Кроме того, отметил Тяжельников, осевший в бороде и усах вирус может передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях.
Тем, кто не готов расстаться с растительностью на лице, специалист посоветовал внимательно следить за гигиеной волос, пишут "Известия".
Мужчины, которые носят бороду и усы, должны тщательнее ухаживать за ними в сезон ОРВИ или вовсе сбривать, заявил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
По словам специалиста, влажность и тепло волосяного покрова создают благоприятную среду для размножения бактерий и выступают своеобразным «инкубатором». Из-за этого возникает риск повторного заражения, если человек уже заболел или пошел на поправку.
«Если человек сам заболел, то остатки мокроты, выделяемые при чихании, успешно оседают в растительности вокруг рта, создавая опасность повторного заражения. Таким образом, любители бороды сами попадают в зону риска для заражения ОРВИ или гриппом, а также представляют опасность для окружающих», — приводит слова специалиста агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 6 декабря.
Кроме того, отметил Тяжельников, осевший в бороде и усах вирус может передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях.
Тем, кто не готов расстаться с растительностью на лице, специалист посоветовал внимательно следить за гигиеной волос, пишут "Известия".
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