Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником
13 октября 2019 10:11
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Благодаря успехам агропрома Россия занимает лидирующие позиции на мировых рынках.
Российская продукция пользуется заслуженным доверием со стороны потребителей, как в России, так и за рубежом. Глава государства отметил, что сельское хозяйство – одна из базовых, ключевых отраслей экономики, работа, которая напрямую влияет на качество жизни граждан, передает Радио Маяк.
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