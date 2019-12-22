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Владимир Путин ответил на вопрос об изменении Конституции

22 декабря 2019 10:17
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Владимир Путин ответил на вопрос об изменении Конституции
Об этом глава государства рассказал в интервью Павлу Зарубину.

Владимир Путин заявил, что нельзя спешить и совершать опрометчивых шагов в вопросах изменения Конституции, в том числе по исключению оговорки "подряд" в части президентских сроков. Об этом глава государства рассказал в интервью Павлу Зарубину.

Так президент ответил на вопрос, когда в Конституцию могут быть внесены изменения, исключающие оговорку "подряд" относительно двух сроков, передает Радио Маяк.
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