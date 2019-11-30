Владимир Путин: "В России нет темы важнее, чем межнациональные отношения"
30 ноября 2019 10:24
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В России нет темы важнее, чем межнациональные отношения. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям в Нальчике. Президент также потребовал принять продуманные меры по социальной адаптации мигрантов и жестко отсекать риски распространения экстремизма.
Глава государства отметил, что мы радушно принимаем тех, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время должны не допускать распространения невежества и разного рода радикальных течений.
На заседании в Нальчике Владимир Путин также призвал организовать празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что свой вклад в Победу на фронте и в тылу внёс каждый из народов Советского Союза. По словам президента, нельзя забывать о причинах Великой Отечественной войны, которая унесла десятки миллионов жизней людей, передает Радио Маяк.
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