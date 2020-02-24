Владимир Путин: "Россия продолжит модернизировать армию и флот"
24 февраля 2020 12:47
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Президент Владимир Путин заявил, что "Россия продолжит модернизировать армию и флот, внедрять современные виды вооружений и техники, многие из которых не имеют аналогов в мире". Об этом глава государства заявил на концерте в Кремле, в честь Дня защитника Отечества.
Президент подчеркнул, что "государство высоко ценит своих военных профессионалов и продолжит создавать для них достойные условия жизни и службы". Также Владимир Путин подчеркнул, что "Россия будет изобличать любые попытки исказить историю Великой Отечественной войны".
"Наш долг – всегда помнить, какой ценой досталась эта победа", сказал глава государства. Также накануне президент возложил венок к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов, передает Радио Маяк.
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