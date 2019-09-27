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Новости /  В стране  

Владельцам дронов необходимо их зарегистрировать в Росавиации

27 сентября 2019 09:08
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Владельцам дронов необходимо их зарегистрировать в Росавиации
Сегодня вступили в силу правила учета в России беспилотников от 250 г до 30 кг.

Соответствующее постановление ранее приняло правительство. Полномочия по учету возложены на Росавиацию.

Как пояснили в ведомстве, заявление может подать любое физическое или юридическое лицо. Единственное условие – наличие паспорта. К заявлению должно быть приложено фото дрона – иначе оно не будет принято к рассмотрению. Отправить пакет документов можно будет по почте, через "портал учета беспилотников", а с марта будущего года – через портал госуслуг.

Владельцы дронов, которые были изготовлены или ввезены в Россию до вступления в силу постановления, должны подать заявление в течение 30 дней, остальные – в течение 10. Впрочем, штрафных санкций за нарушение этих сроков не предусмотрено.

За полёты без регистрации обычным гражданам придется заплатить от 2 тыс до 5 тыс рублей, должностным лицам – от 25 тыс до 30 тыс. Юридических лиц ждет штраф в размере от 250 тыс до 300 тыс рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По подсчетам Росавиации, в стране сейчас эксплуатируются порядка 400-500 тыс беспилотников, передает Радио Маяк.
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