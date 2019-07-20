ВНИИ труда назвал наименее востребованные в России профессии
20 июля 2019 12:22
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Об этом в субботу, 20 июля, заявили во ВНИИ труда, где проанализировали данные Росстата.
«Низкий спрос на педагогов средней школы — 1,0% (0,7% — в 2016 году), бухгалтеров — 1,4% (1,1% — в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Кроме того, по данным НИИ, в стране нет острой потребности в среднем юридическом персонале, а также в работниках музеев, галерей и библиотек. Дефицитными не являются профессии продавцов и охранников, несмотря на то, что количество вакансий в этих сферах самое большое — 31,4 тыс. и 15,5 тыс. на конец 2018 года соответственно.
При этом отмечается, что в России есть спрос на квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.
Росстат выясняет потребности организаций в работниках раз в два года. Данное исследование прошло в конце 2018 года, однако его результаты на сегодняшний день актуальны, отмечается в материале, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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