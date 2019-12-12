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Новости /  В стране  

В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым

12 декабря 2019 09:14
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В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
 Похоронят его на Новодевичьем кладбище.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым началось в храме Христа Спасителя. Ожидается, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл начнет отпевание в 11.00, прощание продлится до двух часов дня, при этом храм работает с 7.00 для желающих проститься с Лужковым. Похоронят его на Новодевичьем кладбище, передает Радио Маяк.

Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхенской клинике после операции на сердце, ему было 83 года.
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