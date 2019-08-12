В России затруднят заключение сделок с недвижимостью по электронной подписи
12 августа 2019 10:29
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В России с 13 августа станет невозможно удаленно передать права на недвижимость физического лица по электронной подписи (ЭП), заранее не уведомив об этом Росреестр.
Речь идет о поправках, которые вступают в силу в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Изменения потребовались из-за нового вида мошенничества в России, рассказали «Известиям» в Федеральной кадастровой палате Росреестра.
Злоумышленники использовали возможность дистанционной подачи документов для регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости с помощью поддельных электронных подписей, созданных на имя их владельцев, подчеркнули в ведомстве.
Теперь для того, чтобы проводить сделки с недвижимостью дистанционно с использованием ЭП, гражданину потребуется заранее подать заявление на бумажном носителе в орган регистрации прав. Тогда в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесут специальную отметку.
«В противном случае документы о регистрации перехода права собственности, например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, поданные в электронном виде и заверенные электронной подписью, будут возвращены без рассмотрения», — рассказал замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Павел Чащин.
Выдача сертификатов электронных подписей для получения государственных услуг осуществляется аккредитованными удостоверяющими центрами (УЦ). Всего в России насчитывается около 500 таких центров.
В Федеральной кадастровой палате призвали усилить контроль за их деятельностью в связи с участившимися случаями мошенничества с использованием ЭП.
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