В России введут электронные права
30 сентября 2019 13:00
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Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявил, что в скором времени россияне смогут получить электронные водительские удостоверения. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС в понедельник, 30 сентября.
«Одним из возможных вариантов реализации данной новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости», — отметил Черников.
Он также уточнил, что электронные права станут альтернативой привычным удостоверениям. При этом водители по-прежнему смогут оформлять пластиковые документы.
В июле председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал о разработке проекта электронного водительского удостоверения.
По его словам, такой вид документов станет намного удобнее для водителей. Его мнение поддержал и первый зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он отметил, что в некоторых странах уже есть единые удостоверения, на которых, помимо персональных данных, имеются все банковские отметки и водительская лицензия, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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