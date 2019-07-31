В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах
31 июля 2019 09:01
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В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая. Он предусматривает возможность получения полугодовой отсрочки платежа по кредиту для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию (потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода более чем на 30 процентов).
Нормы действуют для кредитов, взятых как в рублях, так и в валюте. Максимальный размер займа при этом установлен в размере 15 миллионов рублей. Данные об отсутствии платежей на время оформленной отсрочки не будут заноситься в кредитную историю.
Кроме того, закон запрещает изымать единственное жилье заемщика на время каникул и отменяет обязательное нотариальное заверение ипотечных договоров, находящихся в долевой собственности, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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