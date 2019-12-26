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В России сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация

26 декабря 2019 09:19
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В России сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация
Об этом заявил Владимир Путин.

В России сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находятся инфляция и безработица, устойчив курс национальной валюты", сказал Владимир Путин на встрече в Кремле с представителями деловых кругов.

Президент подчеркнул, что "несмотря на положительную динамику ВВП, её темпы устраивать не могут, потому правительство работает над улучшением делового климата в стране".

Он отметил реализацию планов по так называемой "регуляторной гильотине". Президент считает достижимыми планы увеличения инвестиций в основной капитал России до уровня 25% ВВП, а потом и до 27. Сейчас этот показатель достигает 21-ого с небольшим процента, передает Радио Маяк.
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