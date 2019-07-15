В России рост цен на машины может привести к их дефициту
15 июля 2019 11:11
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Но граждане от этого не страдают. Дело в том, что производители и дилеры предоставляют скидки и проводят акции, которые полностью компенсируют удорожание машин, пишет ФедералПресс.
В дилере «Авилон» отметили, что с начала 2019 года стоимость автомобилей выросла на 2-6 %. Среди основных причин – повышение ставки НДС до 20 %, инфляция и обновление модельного ряда. К примеру, цены на Volkswagenувеличились в среднем на 2-3%, на Volvo— на 3%,а на Audi— на 2,5%. Автомобили Lada подорожали на 3 %, рост цен наблюдается и на другие марки машин.
Глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов отмечал, что производители отыграли повышение НДС еще в феврале.
Добавим, что крупные производители в настоящее время обсуждают снижение планов по производству в РФ. Это позволит им не только снизить собственные издержки, но и поднять спрос за счет возникшего дефицита машин, пишет «Коммерсантъ».
Фото: pixabay.com
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