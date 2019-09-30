В России потушили все лесные пожары
30 сентября 2019 09:12
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В России потушили все лесные пожары. Как передаёт РИА Новости, об этом заявила федеральная Авиалесоохрана. Днем ранее сообщалось об активном тушении одного природного возгорания на одном гектаре. "К полуночи 30 сентября на территории страны действующих лесных пожаров нет", – говорится в сообщении.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, днём ранее были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара. Между тем пожароопасный сезон открыт в 80 регионах, особый противопожарный режим введен в 32.
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