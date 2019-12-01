В России начинает действовать обязательная маркировка ряда товаров
1 декабря 2019 10:04
58
Согласно распоряжению правительства, она в частности будет распространяться на фотокамеры и фотовспышки, шины и покрышки, духи, предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи, блузки, пальто, полупальто, плащи, куртки, включая лыжные, ветровки, а также на постельное, столовое, туалетное и кухонное бельё.
По замыслу авторов инициативы, введение маркировки на технические товары защитит потребителей от некачественных товаров, а также поможет повысить налоговые и таможенные сборы, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
392
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
352
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
661
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
968
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
878
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
604
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
404
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
625
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1805
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2307
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1588
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1931
Мероприятия