В России начали разработку оборудования для сетей 5G
11 июля 2019 10:57
94
Концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех») начал разработку отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил журналистам генеральный директор организации Алексей Бочаров.
«Мы обладаем конкурентоспособными решениями 4G LTE и ведем разработку решений 5G», — цитирует его слова «РИА Новости».
Бочаров отметил, что речь идет об отечественных решениях, которые будут соответствовать международным стандартам 3GPP. По его словам, концерн также планирует оказывать техническую поддержку на всех этапах жизненного цикла, включая модернизацию. Кроме того, в ближайшее время будут представлены средства подавления GSM-сигналов и решения для обнаружения и противодействия беспилотникам.
«Особое внимание мы уделяем формирующемуся рынку интернета вещей. Ведем разработку комплексных IoT-решений для городского хозяйства, транспорта, промышленности и энергетики», — добавил он.
4 июля замглавы департамента информационных технологий Александр Горбатько анонсировал появление в Москве в 2019 году четырех площадок сети 5G. В настоящее время площадка 5G в России есть только в «Сколково».
В июне сообщалось, что Госкомиссия по радиочастотам выделила 4,8–4,99 ГГц для развертывания 5G в нескольких десятках опытных зон (в основном в Москве и Петербурге). Но оборудования, поддерживающего эти частоты, в том числе и абонентского, пока нет, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
258
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
490
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3723
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1058
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
410
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
597
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
662
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
547
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
758
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
777
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
504
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
830
Мероприятия