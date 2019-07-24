В России может появиться единая база данных о жителях страны
24 июля 2019 10:35
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего данные о гражданах России и иностранцах на территории страны.
Так, новая система будет содержать ФИО, дату и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, документы об образовании и присуждении ученой степени, военной обязанности, медицинском и социальном страховании и другие данные. В системе также будут содержаться дополнительные сведения о семейном положении и родственных связях гражданина.
По задумке правительства, единая база данных обеспечит «переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов», сократит объемы уклонения от уплаты налогов и мошенничества в сфере предоставления льгот населению, а также повысит собираемость платежей в бюджеты. Оператором системы станет Федеральная налоговая служба (ФНС).
Информация о гражданах в новую систему будут поступать из профильных ведомств посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия, при этом ФСБ и СВР получат право вносить дополнительные сведения о гражданине.
Доступ к новой системе получат федеральные и местные органы власти, муниципалитеты, внебюджетные фонды, территориальные фонды ОМС и избирательные комиссии. Данные также будут автоматически передаваться в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Кроме того, предполагается, что система позволит в дальнейшем отказаться от переписей населения. Старт работы новой базы данных намечен на январь 2022 года, а переходный период продлится до 2025 года, пишет РИА Новости.
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