В МЧС объяснили, почему сенбернары перестали быть собаками-спасателями
13 ноября 2019 09:10
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В МЧС объяснили, почему сенбернары перестали быть собаками-спасателями. Они стали больше и тяжелее, из-за внушительной массы их стало опасно использовать при обрушениях для поиска людей, рассказал РИА Новости начальник поисково-спасательной службы кинологической отряда Центроспас Илья Заславский.
По его словам, сенбернары, которые когда-то использовались монахами для спасения людей в горах, сейчас превратились во многом в декоративную породу. Из-за своего веса они могут легко покалечиться на завалах.
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