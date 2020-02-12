Успех операции по эвакуации россиян из китайского Уханя оценили мировые СМИ
12 февраля 2020 12:29
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Успех проведения операции по эвауации россиян из охваченного коронавирусной инфекцией китайского Уханя в Тюменскую область признали даже иностранные СМИ. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале "Россия" заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.
Напомним, в минувшую среду два самолета ВКС России доставили из Уханя – эпицентра распространения коронавируса – 144 человека, в основном это россияне. Среди них заражённых не выявлено. Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в санатории в 30-ти километрах от Тюмени, передает Радио Маяк.
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