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Новости /  В стране  

Успех операции по эвакуации россиян из китайского Уханя оценили мировые СМИ

12 февраля 2020 12:29
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Успех операции по эвауации россиян из китайского Уханя оценили мировые СМИ
Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

Успех проведения операции по эвауации россиян из охваченного коронавирусной инфекцией китайского Уханя в Тюменскую область признали даже иностранные СМИ. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале "Россия" заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

Напомним, в минувшую среду два самолета ВКС России доставили из Уханя – эпицентра распространения коронавируса – 144 человека, в основном это россияне. Среди них заражённых не выявлено. Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в санатории в 30-ти километрах от Тюмени, передает Радио Маяк.
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