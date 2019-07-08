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Новости /  В стране  

Уплату налогов для физлиц значительно упростят

8 июля 2019 11:59
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Уплату налогов для физлиц значительно упростят
Такой законопроект предложили в Госдуме.

Институт единого налогового платежа, позволяющий сегодня физлицам оплачивать имущественные налоги, можно будет использовать и для уплаты налога на доходы физических лиц на основании налогового уведомления. Такой законопроект Госдума намерена рассмотреть на первом чтении уже на этой неделе, пишет ФедералПресс.

С 1 января этого года в силу вступил закон, который упрощает для граждан процедуру оплаты налога на имущество физлиц, транспортного, а также земельного налогов. Для этого вводится единый налоговый платеж физлица – денежные средства, который гражданин на добровольной основе перечисляет в бюджет России с помощью одного платежного поручения. Сумма зачисляется на счет Федерального казначейства, но зачет платежа налоговая проводит самостоятельно, когда наступает срок уплаты имущественных налогов.
Документ предусматривает сокращение сроков перечисления сумм единого платежа. Теперь вместо установленного Налоговым кодексом предельного срока 1 декабря, предусматривается оплата не позднее 10 дней со дня направления уведомления налогоплательщику, но не позднее установленных сроков уплаты таких налогов, говорится в законопроекте, пишет «Парламентская газета».

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