"Умные" остановки могут появиться в России в 2020 году

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"Умные" остановки, которые будут автоматически вызывать автобус, могут появиться в России в пилотном режиме в 2020 году. Как отмечает ТАСС со ссылкой на разработчиков, проект будет автоматически выводить автобус на маршрут, в случае, если на ней соберется от пяти до 10 человек. Полноценно сервис хотят запустить в 2021 году.Принцип работы инновационного сервиса следующий: необходимо нажать на специальную кнопку вызова автобуса, установленную на остановке, после чего система проверяет количество пассажиров с помощью с видеодетектора. Если пассажиров более пяти, система автоматически выводит автобус на маршрут. Также предусмотрена возможность заранее вызвать транспортное средство, если поездку планирует совершить группа из нескольких человек.Сначала эксперимент запустят в Самарской, Волгоградской и Курской областях, следом – в Московской, Тамбовской и Томской областях.