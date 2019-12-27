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Ученый рассказал о самых уязвимых местах скафандра космонавта

27 декабря 2019 11:58
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Ученый рассказал о самых уязвимых местах скафандра космонавта
Внутри него на веревочке вешали источник гамма-излучения.

Самым незащищенным местом в скафандре космонавта являются перчатки, рассказал в интервью «РИА Новости» заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков. Оно опубликовано 27 декабря.

«Мы провели уникальный наземный эксперимент по оценке защищенности органов космонавта в скафандре «Орлан». Внутри него на веревочке вешали источник гамма-излучения, а снаружи измеряли, сколько доходит», — отметил Шуршаков.

Также опасными местами являются шлем и рукава скафандра.

По словам Шуршакова, российско-немецкая группа ученых предлагает провести измерения доз радиации, которые получает космонавт во время выхода в открытый космос. Для этого можно использовать отслуживший свой срок скафандр «Орлан»: его нужно оснастить дозиметрами и вынести за борт МКС, пишут "Известия".
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