Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7%
4 сентября 2019 09:15
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"Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", сообщила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума, уточнив, что "динамика по итогам года будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина", передает Радио Маяк.
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