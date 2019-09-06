Система Tax Free заработает на территории всей страны не ранее 2021 года
6 сентября 2019 09:01
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Система Tax Free, которая позволяет иностранным гражданам вернуть НДС за купленные в России товары, заработает на территории всей страны не ранее 2021 года. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.
Вернуть себе НДС с товаров могут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Для этого нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. На подакцизные товары (например, на алкоголь и табак) Tax Free не распространяется.
Электронную систему чеков система внедряет ФТС России вместе с налоговой службой. Тестировать их начнут с 1 октября в аэропортах Московского авиаузла
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