Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 6 сентября, 14:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/09:
USD 66.05
-0.45
EUR 72.88
-0.18
Новости /  В стране  

Система Tax Free заработает на территории всей страны не ранее 2021 года

6 сентября 2019 09:01
133
Система Tax Free заработает на территории всей страны не ранее 2021 года
Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Система Tax Free, которая позволяет иностранным гражданам вернуть НДС за купленные в России товары, заработает на территории всей страны не ранее 2021 года. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

Вернуть себе НДС с товаров могут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Для этого нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. На подакцизные товары (например, на алкоголь и табак) Tax Free не распространяется.

Электронную систему чеков система внедряет ФТС России вместе с налоговой службой. Тестировать их начнут с 1 октября в аэропортах Московского авиаузла
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
265
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
511
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
365
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
337
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
564
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1505
Весь список

Фоторепортажи
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
465
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2230
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
424
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
705
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
515
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
646
Весь список

Мероприятия
В честь Дня города самарские музыканты подготовили для горожан специальную программу
Фестиваль «Самара open jazz» наполнит музыкой площадь Славы
В Самаре в третий раз пройдет Межконфессиональный марафон по сдаче донорской крови
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные