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Сенаторы обсудят возможность запрета размещения хостелов в подвалах

20 января 2020 12:10
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Сенаторы обсудят возможность запрета размещения хостелов в подвалах
Ранее законодатели ввели запрет на размещение хостелов в жилых домах.

В Совете Федерации обсудят возможность запрета размещения хостелов в подвалах после трагедии в Перми. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко. Он напомнил, что ранее законодатели ввели запрет на размещение хостелов в жилых домах. Теперь необходимо снова вернуться к этой теме и внести изменения в действующее законодательство.

Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" в Перми произошёл ночью. По последним данным Минздрава, погибли пять человек. Среди них ребёнок. Трое с ожогами сейчас в больнице, ещё трое отказались от госпитализации. Все пострадавшие – постояльцы отеля.
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