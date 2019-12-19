Сегодня Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию
19 декабря 2019 09:38
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Владимир Путин проведёт сегодня 15-ю по счёту ежегодную пресс-конференцию. Она пройдёт в Центре международной торговли в Москве. Временного лимита у пресс-конференции нет – она длится обычно не менее трех часов.
Число представителей российских и иностранных СМИ, желающих задать вопрос Путину, ежегодно растет: в этом году на пресс-конференцию аккредитовались 1 тысяча 895 журналистов, в прошлом году их было около тысячи семисот.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что большая пресс-конференция станет важным политическим событием для страны. Он подчеркнул, что Путин готов отвечать на любые вопросы – пресс-конференция пройдет в формате свободного общения. Как правило, по её итогам, как и после "прямых линий" с гражданами, президент даёт целый ряд поручений.
Среди основных тем пресс-конференции – ситуация в российской и мировой экономике, ключевые международные проблемы, социальная и внутриполитическая тематика. Ожидается, что много вопросов будет касаться региональных проблем, нередки вопросы президенту личного характера или персональные просьбы.
Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести радиостанции, Маяк, Вести ФМ и Радио России, а также телеканалы Россия и Россия-24, передает Радио Маяк.
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