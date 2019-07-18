Самолет с детьми вылетел во Владивосток с задержкой на 12 часов
18 июля 2019 10:39
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Самолет с детьми, направляющимися в детский центр «Океан», в четверг, 18 июля, вылетел из Москвы во Владивосток после задержки более 12 часов, пишут "Известия".
Согласно онлайн-табло аэропорта, воздушное судно взлетело в 6:43 мск. Изначально это должно было произойти в 18:00 среды, 17 июля. Прибытие во Владивосток ожидается в 21:00 по местному времени (14:00 мск).
В пресс-службе «Океана» ТАСС сообщили, что у пассажиров всё хорошо и принимающая сторона готовит торжественную встречу.
Рейс принадлежит авиакомпании «Россия». В пресс-службе перевозчика его задержку объяснили техническими причинами и подчеркнули, что на время ожидания вылета пассажирам были предоставлены талоны на питание и горячие напитки, а также размещение в гостиницах.
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