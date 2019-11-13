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Штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз

13 ноября 2019 11:21
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Штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз
Кроме того, в новой редакции административного кодекса появятся новые главы.

Правительство ужесточит кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Так, штрафы за хулиганство могут поднять в пять раз, сообщают «Ведомости» в среду, 13 ноября.

Кроме того, в новой редакции кодекса появятся новые главы. Например, выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах будет грозить хозяевам штрафом от 3 до 5 тыс. рублей.

В новую главу выделят нарушения, посягающие на избирательные права (сейчас они включены в пятую главу. — Ред.). В состав «мелкого хулиганства» добавят отправление естественных потребностей в общественном месте и «другие действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу». Нарушителям грозит штраф до 3–5 тыс. рублей (вместо 500–1000) или обязательные работы до 40 часов.

В правительстве уточнят, что общественным местом считаются любые места общего пользования — улицы, парки, скверы, транспортные магистрали, аэропорты, вокзалы и прочее. Также сюда войдут жилые микрорайоны и места общего пользования — подъезды, лифты, крыши, технические этажи и подвалы, чердаки.

За оскорбление граждан грубиянам придется платить штраф до 5 тыс. рублей.

Таким образом, количество глав в новой версии КоАП может вырасти с 16 до 35. Отмечается, что это предварительная версия документа, и всё будет обсуждаться повторно.

В октябре в Государственной думе предложили штрафовать за брошенных на улице животных. По словам главы комитета Владимира Бурматова, к административной ответственности также планируется привлекать за организацию боев с участием животных, их натравливание, нарушение правил содержания в приютах, производство и распространение продукции со сценами жестокого обращения с животными, пишут "Известия".

Фото pixabay.com
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