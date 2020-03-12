Рубль обновил четырехлетний минимум
12 марта 2020 09:17
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На фоне объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса рубль обновил четырехлетний минимум. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Сейчас доллар торгуется на отметке выше 73,5 рублей, евро – выше 83. Цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 5% до 34 долл. за баррель, передает Радио Маяк.
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