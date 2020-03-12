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Новости /  В стране  

Рубль обновил четырехлетний минимум

12 марта 2020 09:17
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Рубль обновил четырехлетний минимум
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На фоне объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса рубль обновил четырехлетний минимум. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Сейчас доллар торгуется на отметке выше 73,5 рублей, евро – выше 83. Цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 5% до 34 долл. за баррель, передает Радио Маяк.
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